Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:07
5 yılda bir Türkiye Yerel Seçimler için sandığa gidiyor. Bu yıl 31 Mart'ta yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları sandığa giden vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Bu noktada gözler seçim öncesinde illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…