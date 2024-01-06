Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçime az bir süre kala ise gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları akıllara geliyor.