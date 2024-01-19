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Haberler Fotohaber Ak Parti Eyüp Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Eyüp adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 23:02

Ak Parti Eyüp Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Eyüp adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'un açıklanmasından sonra seçmenler mega kentte Ak Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki Eyüp Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar

Ak Parti Eyüp Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Eyüp adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Büyükşehir belediye başkanını, il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için hazırlanan seçmenler İstanbul ilçeleri için adayların açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, Ak Parti Eyüp Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar

Ak Parti Eyüp Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Eyüp adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?

AK PARTİ EYÜP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 20 OCAK'TA AÇIKLANIYOR!

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti. Kurum ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını 20 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'te Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacaklarını söyleyen Kurum, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıtım toplantısına katılacağını aktardı.

Kurum, ilçe belediye başkan adayları açıklandıktan sonraki süreçte İstanbul'a dair projelerini anlatacakları bir tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

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Ak Parti Eyüp Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Eyüp adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda duyurdu.

İstanbul'a hizmet etmek için "önce bu şehre âşık olmak gerek" diyen Erdoğan, partisinin İstanbul için büyükşehir belediye başkanı adayını Murat Kurum olarak açıkladı.

Erdoğan'ın "İstanbul muradına kavuşacak" sloganıyla adaylığı duyurduğu, halen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

Ak Parti Eyüp Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Eyüp adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?

2024 SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

20 Ocak Cumartesi

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

23 Ocak Salı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listeleri SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılacak.

Ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek.

27 Ocak Cumartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

Ak Parti Eyüp Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Eyüp adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?

29 Ocak Pazartesi

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.

31 Ocak Çarşamba

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

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