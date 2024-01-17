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Haberler Fotohaber Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Gaziantep adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:08

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Gaziantep adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Yerel seçim ile yeniden belirlenecek büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için aday listeleri inceleniyor. 31 Mart günü oy kullanmak için sandık başına gidecek seçmen, partilerin açıklamalarını ve belirlediği isimleri takip ediyor. 2024 Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı da merak edilen o isimler arasında. İşte, detaylar…

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Gaziantep adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri 2024 adayları paylaşılmaya başladı. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre hareket ediliyor. Oy vermek için hazırlanan vatandaşlar ise ikametgahlarının yer aldığı iller özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da bu noktada arama motorlarına yöneltiliyor.

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Gaziantep adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ GAZİANTEP ADAYI 18 OCAK'TA AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayını açıkladı. Kalan adayların açıklanacağı ikinci etap Ankara'da!

Kalan 48 ilin adayı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde belli oluyor.

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Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Gaziantep adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde aşağıda yer alan başlıklar için oy verilecek:

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Gaziantep adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Gaziantep adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak: Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat: İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

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