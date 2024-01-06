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Haberler Fotohaber Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 11:55

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri 'ne kısa bir süre kala belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak olan milyonlar geri sayıma başladı. Beş yılda bir yerel seçimlerde oy kullanmak için sandığın yolunu tutacak olan vatandaşlar, gözlerini seçim öncesinde illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada ise Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi ise tüm gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklandı mı soruları bu noktada akıllara geliyor.

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

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Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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