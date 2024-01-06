Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi ise tüm gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı açıklandı mı soruları bu noktada akıllara geliyor.