Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:55
31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri 'ne kısa bir süre kala belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak olan milyonlar geri sayıma başladı. Beş yılda bir yerel seçimlerde oy kullanmak için sandığın yolunu tutacak olan vatandaşlar, gözlerini seçim öncesinde illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada ise Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…