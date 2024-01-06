Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:54
Ak Parti Giresun Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Giresun Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Her 5 yılda bir olan yerel seçimler için geri sayım başladı. Bu yıl da 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Seçim öncesi ise gözler illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Giresun Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Giresun Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular bu noktada akıllara geliyor. İşte tüm ayrıntılar…