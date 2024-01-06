Türkiye Yerel Seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü 31 Mart'ta gerçekleşecek olan belediye başkanları ve muhtar aday seçimlerinde. Bu noktada Ak Parti Giresun Belediye Başkan Adayı kim, Ak Parti Giresun Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak soruları akıllara geliyor.

