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Haberler Fotohaber Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hakkari adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:03

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hakkari adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Her beş yılda bir düzenlenen yerel seçim 2024 yılında 31 Mart günü uygulanacak. 81 ilde sandık başına gidecek seçmen, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek. Bu noktada öncelikle partilerin aday listeleri yakın mercek altına alınıyor. Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da listelerde arananlar arasında.

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hakkari adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri için beklenen mesai başladı. Adaylar bir bir açıklanıyor. Oy kullanmak için sandık başında yerini almaya hazırlanan seçmen, aday isimlerini ve seçim beyannamelerini inceliyor. Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı da şehrin sakinleri tarafından takip ediliyor. İşte, tüm detaylar…

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hakkari adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ HAKKARİ ADAYI 18 OCAK'TA AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayını açıkladı. Kalan adayların açıklanacağı ikinci etap Ankara'da!

Kalan 48 ilin adayı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde belli oluyor.

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Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hakkari adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde aşağıda yer alan başlıklar için oy verilecek:

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hakkari adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Oy vermeye gitmeden önce seçmen kayıtlarını kontrol edecek vatandaşlar e-devlet Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmen Portalı'na yöneldi.

Oy kullanmak için bağlı oldukları ikametgahı buradan kontrol edecek seçmen, oy kullanacakları yerleri de aynı ekran üzerinden öğrenecek.

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hakkari adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

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