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Haberler Fotohaber Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 13:16

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

5 Yılda bir yapılan yerel seçim için geri sayım başladı. Bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Bu noktada gözler seçim öncesinde illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçime az bir süre kala ise gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Hakkari Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları akıllara geliyor.

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

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Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtlad

Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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