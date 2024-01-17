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Haberler Fotohaber Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hatay adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:00

Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hatay adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Yerel seçim ile yeniden belirlenecek büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için aday listeleri inceleniyor. 31 Mart günü oy kullanmak için sandık başına gidecek seçmen, partilerin açıklamalarını ve belirlediği isimleri takip ediyor. 2024 Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı da merak edilen o isimler arasında. İşte, detaylar…

Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hatay adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri 2024 adayları paylaşılmaya başladı. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre hareket ediliyor. Oy vermek için hazırlanan vatandaşlar ise ikametgahlarının yer aldığı iller özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da bu noktada arama motorlarına yöneltiliyor.

Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hatay adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ HATAY ADAYI 18 OCAK'TA AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayını açıkladı. Kalan adayların açıklanacağı ikinci etap Ankara'da!

Kalan 48 ilin adayı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde belli oluyor.

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Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hatay adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Oy vermeye gitmeden önce seçmen kayıtlarını kontrol edecek vatandaşlar e-devlet Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmen Portalı'na yöneldi.

Oy kullanmak için bağlı oldukları ikametgahı buradan kontrol edecek seçmen, oy kullanacakları yerleri de aynı ekran üzerinden öğrenecek.

Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hatay adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde aşağıda yer alan başlıklar için oy verilecek:

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hatay adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

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