Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:00
Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Hatay adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Yerel seçim ile yeniden belirlenecek büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için aday listeleri inceleniyor. 31 Mart günü oy kullanmak için sandık başına gidecek seçmen, partilerin açıklamalarını ve belirlediği isimleri takip ediyor. 2024 Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı da merak edilen o isimler arasında. İşte, detaylar…