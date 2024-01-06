Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
13:35
5 yılda bir Türkiye Yerel Seçimler için sandığa gidiyor. Bu yıl 31 Mart'ta yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları sandığa giden vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Bu noktada gözler seçim öncesinde illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Hatay Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…