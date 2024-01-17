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Haberler Fotohaber AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Iğdır adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 16:12

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Iğdır adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İl, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının belirleneceği yerel seçimlerde milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Seçimlerde oy kullanarak mahalli idarecileri belirlemeye hazırlanan seçmenler şimdiden aday incelemelerine başladı. Bu noktada, AK Parti Iğdır adayı kim olacak, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları seçmenlerin gündemini meşgul ediyor. İşte ayrıntılar.

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Iğdır adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler için hazırlıklar hızlandı. YSK'nın seçim takvimini ilan etmesiyle birlikte seçmenlerin incelemeleri de hız kazanırken belediye başkan adayları belli olmaya başladı. Yerel seçimlerde sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler adayları tanımak amacıyla AK Parti Iğdır adayı kim olacak, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak sorularıyla partilerin açıklamalarını mercek altına alıyor. İşte aday açıklamalarına ilişkin detaylar.

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Iğdır adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart'taki yerel seçim yaklaşırken, AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.

Iğdır AK Parti Belediye Başkan adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Daha önce 26 adayı ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısında 48 belediye başkan adayını daha açıklayacak.

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AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Iğdır adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ederken siyasi partilerden aday açıklamaları gelmeye başladı.

AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkan adayları da kısmen belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin AK Parti belediye başkan adayını açıkladı.

Kalan 48 adayın ise 18 Ocak'ta Ankara'da açıklanacağı duyurulmuştu.

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Iğdır adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Ali Nur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebî Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Iğdır adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak.

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