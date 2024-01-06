Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:00
Ak Parti Isparta Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Isparta Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
5 yılda bir Türkiye Yerel Seçimler için sandığa gidiyor. Bu yıl 31 Mart'ta yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları sandığa giden vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Bu noktada gözler seçim öncesinde illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada Ak Parti Isparta Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Isparta Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllara geliyor. İşte, detaylar…