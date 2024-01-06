31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde milyonlarca vatandaş belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçime az bir süre kala ise gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Bu noktada Ak Parti Isparta Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Isparta Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları akıllara geliyor.