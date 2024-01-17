Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
09:33
Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti İzmir büyükşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Türkiye, sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayım sürerken aday isimleri gelmeye başladı. YSK seçim takvimi kapsamında seçmen de aday listelerini inceliyor. Milyonlar oy pusulasında; büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim oldu bölge halkının gündeminde. İşte, ayrıntılar…