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Haberler Fotohaber Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti İzmir büyükşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:33

Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti İzmir büyükşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye, sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayım sürerken aday isimleri gelmeye başladı. YSK seçim takvimi kapsamında seçmen de aday listelerini inceliyor. Milyonlar oy pusulasında; büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim oldu bölge halkının gündeminde. İşte, ayrıntılar…

Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti İzmir büyükşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Beş yılda bir düzenlenen seçimde siyasi partilerin aday açıklama süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde 26 ilin adayını açıklayan Ak Parti'nin 18 Ocak tarihindeki ikinci toplantısı ile kalan iller öğreniliyor. Oy verme günü gelmeden kesinleşecek listelerin ardından seçmen kağıdı ile birlikte sandıkta yerler alınacak. Bu noktada Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı da sorgulananlar arasında öne çıkıyor.

Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti İzmir büyükşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İZMİR ADAYI 18 OCAK'TA AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayını açıkladı. Kalan adayların açıklanacağı ikinci etap Ankara'da!

Ak Parti İzmir büyükşehir belediye başkan adayının da yer aldığı 48 ilin adayları 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te belli oluyor.

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Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti İzmir büyükşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde aşağıda yer alan başlıklar için oy verilecek:

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti İzmir büyükşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Oy vermeye gitmeden önce seçmen kayıtlarını kontrol edecek vatandaşlar e-devlet Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmen Portalı'na yöneldi.

Oy kullanmak için bağlı oldukları ikametgahı buradan kontrol edecek seçmen, oy kullanacakları yerleri de aynı ekran üzerinden öğrenecek.

Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti İzmir büyükşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

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