AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı kim olacak, bugün açıklanır mı? AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı kim olacak merakla bekleniyor. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde yoğunlaşan araştırmalar devam ediyor. O iller arasında İzmir de var. Ak Parti, ilk adımda 26 il için açıklamasını gerçekleştirecek. Bu illerin 11 tanesi büyükşehir olacak. Peki, Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı!