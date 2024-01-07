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Haberler Fotohaber AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı kim olacak, bugün açıklanır mı? AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 11:50

AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı kim olacak, bugün açıklanır mı? AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart tarihinde sandık başına gidecek seçmen, öncesinde büyükşehir belediye başkan adayları ve seçim beyannamelerini inceleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi adım adım işlerken ilk etap aday isimleri olacak. Bu noktada Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim olacak, Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı soruları araştırılıyor. İşte, tüm detaylar...

Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, kim olacak? Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bekleniyor!

Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı kim olacak merakla bekleniyor. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde yoğunlaşan araştırmalar devam ediyor. O iller arasında İzmir de var. Ak Parti, ilk adımda 26 il için açıklamasını gerçekleştirecek. Bu illerin 11 tanesi büyükşehir olacak. Peki, Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı!

Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, kim olacak? Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bekleniyor!

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, kim olacak? Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bekleniyor!

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, kim olacak? Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bekleniyor!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, kim olacak? Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bekleniyor!

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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