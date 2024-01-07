AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı kim olacak, bugün açıklanır mı? AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
11:50
Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart tarihinde sandık başına gidecek seçmen, öncesinde büyükşehir belediye başkan adayları ve seçim beyannamelerini inceleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi adım adım işlerken ilk etap aday isimleri olacak. Bu noktada Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim olacak, Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı soruları araştırılıyor. İşte, tüm detaylar...