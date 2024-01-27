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Haberler Fotohaber AK Parti İzmir İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oluyor! İzmir'de hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 13:30

AK Parti İzmir İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oluyor! İzmir'de hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

Yerel seçim startını veren AK Parti, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'in ilçe adaylarını duyuracak. AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ olurken Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilçe adaylarını tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtacak. Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu akıllara geliyor. İşte tüm detaylar…

AK Parti İzmir İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oluyor! İzmir’de hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

AK Parti yerel seçimler öncesi, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'nın aday tanıtım toplantılarının ardından gözler İzmir'e çevrildi. İzmir ilçe başkanları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu noktada Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı gibi ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu gündemde. İşte, tüm merak edilenler…

AK Parti İzmir İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oluyor! İzmir’de hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

AK PARTİ İZMİR İLÇELERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLUYOR!

AK Parti yerel seçimler öncesi, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'nın aday tanıtım toplantılarının ardından gözler bugün İzmir'e çevrildi. Hamza Dağ'ın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

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AK Parti İzmir İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oluyor! İzmir’de hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

İZMİR'DE HANGİ İLÇEDE, KİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLACAK?

Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile saat 14.00'da başlayacak ve İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

İzmir ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

AK Parti İzmir İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oluyor! İzmir’de hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

AK PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu.

AK Parti İzmir İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oluyor! İzmir’de hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

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