Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
13:30
AK Parti İzmir İlçeleri Belediye Başkan adayları belli oluyor! İzmir'de hangi ilçede, kim belediye başkan adayı olacak?
Yerel seçim startını veren AK Parti, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'in ilçe adaylarını duyuracak. AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ olurken Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilçe adaylarını tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtacak. Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu akıllara geliyor. İşte tüm detaylar…