Türkiye Yerel Seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi ise tüm gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim olacak? Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları bu noktada akıllara geliyor.