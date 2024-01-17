AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Kırıkkale adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
16:16
Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İl, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının belirleneceği yerel seçimlerde milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Seçimlerde oy kullanarak mahalli idarecileri belirlemeye hazırlanan seçmenler şimdiden aday incelemelerine başladı. Bu noktada, AK Parti Kırıkkale adayı kim olacak, AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları seçmenlerin gündemini meşgul ediyor. İşte ayrıntılar.