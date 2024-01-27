AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
13:33
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce il belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ocak'tan itibaren ilçe adaylarının da duyurulacağını belirtmişti. İstanbul ve Ankara adaylarının netleşmesiyle birlikte konuya ilişkin incelemelerde; AK Parti Konak Belediye Başkan adayı kim oldu, AK Parti İzmir Konak adayı belli oldu mu soruları yer buldu. İşte merak edilenlere ilişkin ayrıntılar.