AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?

Hamza Dağ'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan AK Parti'nin şehirdeki ilçe adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve büyükşehir belediye başkan adaylarının ilan edilmesinin akabinde İzmir ilçe adaylarının 20 Ocak'tan sonra açıklanacağını duyurmuştu. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mart seçimlerine sayılı bir zaman kala AK Parti Konak adayı kim oldu, AK Parti İzmir Konak Belediye Başkan adayı belli oldu mu gibi sorular yankı uyandırdı.