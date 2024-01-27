Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 13:33

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce il belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ocak'tan itibaren ilçe adaylarının da duyurulacağını belirtmişti. İstanbul ve Ankara adaylarının netleşmesiyle birlikte konuya ilişkin incelemelerde; AK Parti Konak Belediye Başkan adayı kim oldu, AK Parti İzmir Konak adayı belli oldu mu soruları yer buldu. İşte merak edilenlere ilişkin ayrıntılar.

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?

Hamza Dağ'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan AK Parti'nin şehirdeki ilçe adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve büyükşehir belediye başkan adaylarının ilan edilmesinin akabinde İzmir ilçe adaylarının 20 Ocak'tan sonra açıklanacağını duyurmuştu. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mart seçimlerine sayılı bir zaman kala AK Parti Konak adayı kim oldu, AK Parti İzmir Konak Belediye Başkan adayı belli oldu mu gibi sorular yankı uyandırdı.

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?

AK PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?

AK PARTİ İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

Bugün Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, İzmir Konak belediye başkan adayı da belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan adayları tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtacak.

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Oy vermeye gitmeden önce seçmen kayıtlarını kontrol edecek vatandaşlar e-devlet Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmen Portalı'na yöneldi.

Oy kullanmak için bağlı oldukları ikametgahı buradan kontrol edecek seçmen, oy kullanacakları yerleri de aynı ekran üzerinden öğrenecek.

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Konak adayı kim oldu?

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA DUYURULACAK

"İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor.

Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır."

SON DAKİKA