Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:23
Ak Parti Malatya Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Malatya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerinden birisi olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Ak Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da seçim öncesi akıllara gelmeye başladı. İşte, ayrıntılar...