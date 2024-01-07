Ak Parti Malatya Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti Malatya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
09:47
Yerel seçimler bu yıl 31 Mart tarihinde gerçekleşecek. Seçmen, oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için seçimini yapacak. 81 ilde araştırılan listelerde en çok büyükşehir belediye başkan adaylarının isimleri sorgulanıyor. O sorgulamaların arasında Ak Parti Malatya Belediye Başkan adayı da var. Peki, Ak Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…