Ak Parti Mersin Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Mersin Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye Yerel Seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü belediye başkanları ve muhtarları seçmek için gerçekleşecek seçime çevrildi. Ak Parti Mersin Belediye Başkan adayı kim, Ak Parti Mersin Belediye Başkan adayı açıklandı mı soruları bu noktada akıllara geliyor.