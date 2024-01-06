Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:19
Ak Parti Mersin Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Mersin Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Yerel Seçimleri bu yıl da 31 Mart Pazar günü yapılacak. Her 5 yılda bir olan yerel seçimler ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Bu noktada Ak Parti Mersin Belediye Başkan Adayı kim? Ak Parti Mersin Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular akıllara geliyor. İşte tüm ayrıntılar…