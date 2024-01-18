Giriş Tarihi: 18.01.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
01:39
Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Şanlıurfa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim oldu? İşte ayrıntılar