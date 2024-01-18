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Haberler Fotohaber Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Şanlıurfa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 01:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 01:39

Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Şanlıurfa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim oldu? İşte ayrıntılar

Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Şanlıurfa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Türkiye'nin yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları milyonlarca seçmenin oy kullanmasının ardından belli olacak. Ak Parti belediye başkan adayları seçim öncesi birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hakkında detaylar

Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Şanlıurfa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurmuştu. Kalan 48 ilin belediye başkanlarıysa 18 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

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Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Şanlıurfa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

48 İL İÇİN ADAYLAR 18 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Beklenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Ankara adayının da açıklanacağı toplantı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

48 ilin belediye başkan adayları arasında Ankara ve İzmir'de yer alıyor.

Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Şanlıurfa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Açıklanan 11 Büyükşehir Şu Şekilde:

İstanbul- Murat Kurum, Muğla- Aydın Ayaydın, Kocaeli- Tahir Büyük Akın, Erzurum- Mehmet Sekmen, Eskişehir- Nebi Hatipoğlu, Balıkesir- Yücel Yılmaz, Bursa- Alinur Aktaş, Aydın- Mustafa Savaş, Samsun- Halit Doğan, Denizli- Osman Zolan, Ordu- Mehmet Hilmi Güler.

Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Şanlıurfa adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Büyükşehirler Dışındaki 15 İl ise Şu Şekilde:

Artvin- Mehmet Kocatepe, Giresun- Aytekin Şenlikoğlu, Elazığ- Şahin Şerifoğlu, Edirne- Belgin İba, Düzce- Faruk Özlü, Bitlis- Nesrullah Tanğlay, Bingöl- Erdal Arıkan, Çanakkale- Jülide İskenderoğlu, Çankırı- Hüseyin Filiz, Kastamonu- Tahsin Babas, Rize- Rahmi Metin, Sinop Yakup Üçüncü Oğlu, Tokat- Eyüp Eroğlu, Yalova- Mustafa Tutuk ve Isparta- Şükrü Başdeğirmen

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