AK Parti Şile Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şile adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:00
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce il belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ocak'tan itibaren ilçe adaylarının da duyurulacağını belirtmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte konuya ilişkin incelemelerde; AK Parti Şile Belediye Başkan adayı kim olacak, AK Parti Şile adayı ne zaman açıklanacak soruları yer buldu. İşte merak edilenlere ilişkin ayrıntılar.