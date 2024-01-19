Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
15:57
AK Parti Silivri Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Silivri adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce il belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ocak'tan itibaren ilçe adaylarının da duyurulacağını belirtmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte konuya ilişkin incelemelerde; AK Parti Silivri Belediye Başkan adayı kim olacak, AK Parti Silivri adayı ne zaman açıklanacak soruları yer buldu. İşte merak edilenlere ilişkin ayrıntılar.