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Haberler Fotohaber AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şırnak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 15:05

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şırnak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor. 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerde büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirleniyor. Tarih yaklaşırken, yerel seçimlerde sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler adayları tanımak amacıyla AK Parti Şırnak adayı kim olacak, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorularla incelemeyi hızlandırdı. Daha önce 26 ildeki belediye başkan adaylarını duyuran AK Parti kalan adayları sırasıyla duyuruyor.

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şırnak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken AK Parti Şırnak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmalar hız kazandı. İlk aşamada 26 belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilmiş, kalan 48 adayın da 18 Ocak Perşembe günü Ankara'da duyurulacağı açıklanmıştı. Yerel seçimler yaklaşırken seçmenlerin aday incelemeleri arasında AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı da yer aldı. İşte detaylar…

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şırnak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurdu. Şırnak belediye başkan adayının ise 18 Ocak'ta Ankara'da duyurulacağı açıklandı.

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AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şırnak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Her 5 yılda bir yapılan Mahalli İdareler Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ederken siyasi partilerden aday açıklamaları gelmeye başladı.

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şırnak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkan adayları da kısmen belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin AK Parti belediye başkan adayını açıkladı.

Kalan 48 adayın ise 18 Ocak'ta Ankara'da açıklanacağı duyurulmuştu.

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şırnak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak.

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