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Haberler Fotohaber AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şişli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:05

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şişli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce il belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ocak'tan itibaren ilçe adaylarının da duyurulacağını belirtmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte konuya ilişkin incelemelerde; AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı kim olacak, AK Parti Şişli adayı ne zaman açıklanacak soruları yer buldu. İşte merak edilenlere ilişkin ayrıntılar.

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şişli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Murat Kurum'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan AK Parti'nin megakentteki ilçe adayları da açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve büyükşehir belediye başkan adaylarının duyurulmasının akabinde İstanbul ilçe adayları için 20 Ocak tarihini işaret etmişti. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mart seçimlerine sayılı bir zaman kala AK Parti Şişli adayı kim olacak, AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular yankı uyandırdı.

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şişli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin aday tanıtımı töreninde; "Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız" dedi.

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şişli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu.

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şişli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA DUYURULACAK

İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor.

Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır.

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Şişli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Oy vermeye gitmeden önce seçmen kayıtlarını kontrol edecek vatandaşlar e-devlet Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmen Portalı'na yöneldi.

Oy kullanmak için bağlı oldukları ikametgahı buradan kontrol edecek seçmen, oy kullanacakları yerleri de aynı ekran üzerinden öğrenecek.

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