AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Sultanbeyli adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
15:51
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce il belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ocak'tan itibaren ilçe adaylarının da duyurulacağını belirtmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte konuya ilişkin incelemelerde; AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim olacak, AK Parti Sultanbeyli adayı ne zaman açıklanacak soruları yer buldu. İşte merak edilenlere ilişkin ayrıntılar.