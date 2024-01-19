AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Sultangazi adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Murat Kurum'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan AK Parti'nin megakentteki ilçe adayları da açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve büyükşehir belediye başkan adaylarının duyurulmasının akabinde İstanbul ilçe adayları için 20 Ocak tarihini işaret etmişti. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mart seçimlerine sayılı bir zaman kala AK Parti Sultangazi adayı kim olacak, AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular yankı uyandırdı.