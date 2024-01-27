AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti İzmir Torbalı adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
13:51
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce il belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ocak'tan itibaren ilçe adaylarının da duyurulacağını belirtmişti. İstanbul ve Ankara adaylarının netleşmesiyle birlikte konuya ilişkin incelemelerde; AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu, AK Parti İzmir Torbalı adayı belli oldu mu soruları yer buldu. İşte merak edilenlere ilişkin ayrıntılar.