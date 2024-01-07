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Haberler Fotohaber AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ilan edilecek?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 12:20

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ilan edilecek?

5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler bu yıl da 31 Mart Pazar günü yapılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il ve ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Seçime kısa bir süre kala gözler büyükşehirlerin ve illerin belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı kim, AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak gibi sorular bu noktada akıllara geliyor. İşte tüm ayrıntılar…

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için geri sayım başladı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi ise tüm gözler büyükşehir belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı kim, AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları bu noktada akıllara geliyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları.

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

İstanbul, Muğla, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Aydın, Samsun, Denizli, Ordu, Artvin, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova ve Isparta belediye başkan adayları bugün açıklanacak.

Yalova belediye başkan adayı da bugün belli olacak.

Başkan Erdoğan'ın programının 14'te başlaması bekleniyor.

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AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı kim? AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

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