AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı gündemde! AK Parti Yenimahalle adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Beş yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Milyonlarca seçmen, bu tarihte sandık başına giderek oy verecek. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Turgut Altınok olarak belirlenmişti. Şimdi ise gündemde ilçe belediye başkan adayları var. Bu noktada AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. Yenimahalle sakinleri resmi açıklamaları takip ediyor. İşte yanıtı.