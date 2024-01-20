AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Zeytinburnu adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
09:41
Türkiye sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Geri sayım devam ederken siyasi partilerin aday listesi hazırlıkları da hız kazandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken gözler ilçe adaylarına çevrildi. Bu noktada AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. İşte ayrıntılar…