Aldatmak 46. bölüm fragmanı İZLE! ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle ile gelecek haafta neler olacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. En son bölümün ekranlardaki yerini alması sonrasında yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler Aldatmak 46. bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. ALDATMAK 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar şöyle; Aşağıda yer alan linkle dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. https://www.atv.com.tr/aldatmak/fragman ALDATMAK 45. BÖLÜM ÖZETİ Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir. Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar. Videoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır. Kahraman ise Oylum'a karşı ördüğü duvarları, Can'ı tehdit eden bir durum sonucunda yıkmak zorunda kalır. Güzide, Eşmeli'de kaybettiği evladı olabilecek başka birini tespit eder. Bu kişiye ulaşmak için uzun bir yol gitmesi gerekse de, yolculuğunda yalnız olmayacaktır.