Giriş Tarihi: 01.02.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
22:57
Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Aldatmak fragmanı bekleniyor!
Aldatmak 57. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. atv ekranında ikinci sezonunda da tüm beğenileri üzerine toplayan yapım son olarak 56. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dizisi son bölümünde Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Peki, Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar…