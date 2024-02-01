Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Aldatmak fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 22:57

Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Aldatmak fragmanı bekleniyor!

Aldatmak 57. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. atv ekranında ikinci sezonunda da tüm beğenileri üzerine toplayan yapım son olarak 56. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dizisi son bölümünde Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Peki, Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar…

Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Aldatmak fragmanı bekleniyor!

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümde yaşanan heyecan dolu kapanışın ardından merak edilmeye başladı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Aldatmak yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Aldatmak 58. Bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Aldatmak fragmanı bekleniyor!

ALDATMAK 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, HAFTAYA NELER OLACAK?

Aldatmak 57. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Aldatmak fragmanı bekleniyor!

ALDATMAK SON BÖLÜM KONUSU

Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur. Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.

Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Aldatmak fragmanı bekleniyor!

Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir.

Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Aldatmak fragmanı bekleniyor!

Sezai'yi bir seçim yapması için zorlayan İpek, beklenmedik bir anda gördükleriyle babasını Güzide'den vazgeçiremeyeceğini yeniden fark eder.

SON DAKİKA