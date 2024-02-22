Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı: Aldatmak 59. bölüm ATV ile TIKLA canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 20:57

Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı: Aldatmak 59. bölüm ATV ile TIKLA canlı yayın izle

ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 22 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyiciler "Aldatmak canlı izle" sorgulaması yapıyorlar.Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulunması Kahraman'ı kıskançlık krizine sokarken İpek'in hamleleri gün geçtikçe katlanarak devam etmektedir. İşte, 22 Şubat 2024 ATV ile Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı

Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı: Aldatmak 59. bölüm ATV ile TIKLA canlı yayın izle

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümde yaşananlarla izleyicileri şaşırtan dizi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı

Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı: Aldatmak 59. bölüm ATV ile TIKLA canlı yayın izle

ALDATMAK 59. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI

Aldatmak dizisi son bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

ATV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı: Aldatmak 59. bölüm ATV ile TIKLA canlı yayın izle

ALDATMAK 59.BÖLÜM ÖZETİ

"Güzide'yi kabullenmek istedim ama yapamadım..."

Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar.

Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı: Aldatmak 59. bölüm ATV ile TIKLA canlı yayın izle

Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır.

Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı: Aldatmak 59. bölüm ATV ile TIKLA canlı yayın izle

Güzide'nin onu hayata kavuşturduğunu öğrenen Sezai, aşkının peşini bırakmaz. Ne var ki, kızının tepkisinin ne kadar şiddetli olacağını öngöremez. İpek, yaptıklarını meşru kılmak için annesinin trajedisini kullanmaya devam eder. Son hamlesi herkesin hayatını sarsacaktır…

SON DAKİKA