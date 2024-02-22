Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
20:57
Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı: Aldatmak 59. bölüm ATV ile TIKLA canlı yayın izle
ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 22 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyiciler "Aldatmak canlı izle" sorgulaması yapıyorlar.Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulunması Kahraman'ı kıskançlık krizine sokarken İpek'in hamleleri gün geçtikçe katlanarak devam etmektedir. İşte, 22 Şubat 2024 ATV ile Aldatmak 59. bölüm canlı izle ekranı