Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı heyecanı! ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 09.05.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
23:06
Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı takip ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 68. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Cem Bender'in yer aldığı yapımın son bölümünde Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda gelecek bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...