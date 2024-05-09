Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı heyecanı! ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin dram türlerindeki dizisi yine duygu ve heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Son bölümde yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, ATV ile Aldatmak 69. Bölüm fragmanı takip ekranı!