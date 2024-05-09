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Giriş Tarihi: 09.05.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 23:06

Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı heyecanı! ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı takip ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 68. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Cem Bender'in yer aldığı yapımın son bölümünde Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda gelecek bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı heyecanı! ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin dram türlerindeki dizisi yine duygu ve heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Son bölümde yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, ATV ile Aldatmak 69. Bölüm fragmanı takip ekranı!

Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı heyecanı! ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak bu hafta 68. bölümü ile ekrana geliyor.

9 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı heyecanı! ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

ALDATMAK 69. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Aldatmak 69. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı heyecanı! ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar.

İki kayınvalide arasındaki çatışmada Oylum şaşırtıcı bir tarafta yer alır.

Aldatmak 69. yeni bölüm fragmanı heyecanı! ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

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