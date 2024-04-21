ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!

ALES PUANI KAÇ OLMALI?

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.