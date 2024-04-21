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Haberler Fotohaber ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 15:39

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!

2024 ALES/1 bugün gerçekleştirildi. Yılın ilk sınavına katılan adaylar, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır sorusuyla ÖSYM'nin açıklamalarını takip ederken sonuç tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında yapılan açıklamalar ışığında 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte konunun detayları.

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!

ALES sınav sonuçları, bugünkü sınava giren on binlerce adayın gündemini meşgul ediyor. Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunlarının girdiği sınava dair ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır gibi sorular inceleniyor. Bu noktada sınav sonuç tarihi yayınlanırken adayların aklındaki sorular yanıt buldu. İşte ÖSYM açıklaması ile 2024 ALES sonuç tarihi…

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2024/1 sınavının sonuçları 10 Mayıs günü adayların erişimine açılacak.

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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!

ALES PUANI KAÇ OLMALI?
Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanılacaktır.

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!

2024 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES/2 başvuruları 3-12 Haziran 2024 arası alınacak.

Sınav ise 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

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