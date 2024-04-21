Giriş Tarihi: 21.04.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
15:39
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı!
2024 ALES/1 bugün gerçekleştirildi. Yılın ilk sınavına katılan adaylar, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır sorusuyla ÖSYM'nin açıklamalarını takip ederken sonuç tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında yapılan açıklamalar ışığında 2024 ALES sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte konunun detayları.