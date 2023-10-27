ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, aranan meslekler araştırılıyor. Yurt dışında çalışmak isteyenlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Avrupa ülkesi, iş gücü açığını kapatmak için yeni yasa tasarısı hazırladı. Dil bilme şartını ortadan kaldıracağı öngörülen tasarı ile iş bulma fırsatı artacak. Öte yandan Alman hükümetinin en düşük 2100 Euro, en yüksek 37 bin Euro maaşla 2 milyon işçi alımı yapacağı öne sürüldü. Söz gelişme sonrası ''60 bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte Almanya işçi alımı başvuru ekranı 2023 ve aranan meslekler…