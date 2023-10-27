ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Almanya'nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.