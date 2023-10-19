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Haberler Fotohaber ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 09:50

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, aranan meslekler merak ediliyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişilerin ilk adresi olan Almanya, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak amacıyla yeni yasa tasarısı hazırladı. Söz konusu tasarının işe alım sürecinde Almanca bilme şartını ortadan kaldıracağı öngörülüyor. Alman hükümetinin en düşük 2100 Euro, en yüksek 37 bin Euro maaşla 2 milyon işçi alımı yapacağı konuşuluyor. Bu gelişme ülkede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken araştırmalar da başladı. Peki; 60 bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte Almanya işçi alımı başvuru ekranı 2023 ve aranan meslekler...

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı son dakika gelişmeleri ile yanıt arıyor. Almanya'da işçi açığını kapatmak amacıyla çeşitli branşlarda 2 milyon işçi alınacağı aktarıldı. Maaş konusunda en az 2100, en yüksek 37 Bin Euro rakamları konuşuluyor. Ülkede iş bulmayı kolaylaştıran yeni yasa tasarısının Kasım ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenleme ile işe alım sürecinde dil şartının kaldırılabileceği öngörülürken başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, aranan meslekleri öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler, aranan meslekler hangileri? İşte, 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve aranan meslekler hakkında detaylı bilgiler...

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Almanya işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yasa tasarısının içeriği ve hükümetin işçi alımı planları büyük bir ilgi uyandırdı.

Hazırlanan yasa tasarısı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerindeki vatandaşlar için vatandaşlık sınavının kaldırılması planlanıyor.

İş başvurularında dil şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5 yıla düşeceği belirtiliyor.

Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

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ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Almanya işçi alımı başvuruları için tarih açıklaması gelmedi. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Almanya'nın yeni göç yasası Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te olmak üzere üç aşamada yürürlüğe girecek. Düzenlemenin temellerinin Kasım ayında atılması öngörülüyor.

Almanya'ya 2 milyon işçi alımına ilişkin başvuruların Mart 2024'te alınmaya başlaması bekleniyor.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Almanya'nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Meslek ve Nitelik: Almanya'da birçok sektörde nitelikli işgücü aranmaktadır. Aşçı, inşaat işçisi, hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları, kaynakçı, internet teknolojisi, ağır sanayi ve metal sanayi işçisi, gastronomi, eğitim, sağlık hizmetleri, çocuk yetiştiricileri, IT teknisyenleri, metal ve ağır sanayi işçileri, gastronomi uzmanları, vasıflı işçiler, inşaat sektörü işçileri, elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler, teknik ve mekanik alanlar gibi birçok meslek bu kapsamda yer almaktadır.

Maaş ve Ücretler: Almanya'da işçi olarak çalışmayı düşünen kişilere sunulan maaşlar sektöre göre değişiklik gösterir. En düşük maaş asgari ücret olan 2,100 Euro (61.944,50 TL) olarak bilinirken, en yüksek maaşlar 37,000 Euro (1.091,30 TL) gibi yüksek rakamlara ulaşabilir.

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