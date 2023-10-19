ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA | 2 milyon kişilik kadro! 60 Bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, aranan meslekler merak ediliyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişilerin ilk adresi olan Almanya, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak amacıyla yeni yasa tasarısı hazırladı. Söz konusu tasarının işe alım sürecinde Almanca bilme şartını ortadan kaldıracağı öngörülüyor. Alman hükümetinin en düşük 2100 Euro, en yüksek 37 bin Euro maaşla 2 milyon işçi alımı yapacağı konuşuluyor. Bu gelişme ülkede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken araştırmalar da başladı. Peki; 60 bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte Almanya işçi alımı başvuru ekranı 2023 ve aranan meslekler...