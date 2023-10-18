ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Almanya'da birçok sektörde nitelikli işgücü arandığı biliniyor.

Yaş Şartı: 18-45 yaş aralığındaki kişilerin başvuruları kabul edilir.

Meslek ve Nitelik: Almanya'da birçok sektörde nitelikli işgücü aranmaktadır. Aşçı, inşaat işçisi, hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları, kaynakçı, internet teknolojisi, ağır sanayi ve metal sanayi işçisi, gastronomi, eğitim, sağlık hizmetleri, çocuk yetiştiricileri, IT teknisyenleri, metal ve ağır sanayi işçileri, gastronomi uzmanları, vasıflı işçiler, inşaat sektörü işçileri, elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler, teknik ve mekanik alanlar gibi birçok meslek bu kapsamda yer almaktadır.

Maaş ve Ücretler: Almanya'da işçi olarak çalışmayı düşünen kişilere sunulan maaşlar sektöre göre değişiklik gösterir. En düşük maaş asgari ücret olan 2,100 Euro (yaklaşık 40,194 TL) olarak bilinirken, en yüksek maaşlar 37,000 Euro (yaklaşık 708,108 TL) gibi yüksek rakamlara ulaşabilir.