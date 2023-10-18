ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, alım yapılacak meslekler ve kadrolar araştırılıyor. Alman yetkililer, ülkedeki işçi açığını kapatmak amacıyla yeni yasa tasarısı hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı, hazırladığı yeni yasa tasarısının detaylarını kamuoyuna aktardı. Söz konusu tasarı ile işe alım sürecinde dil şartının kaldırılabileceği öngörülüyor. Bu gelişme ülkede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Öte yandan en düşük 2100 Euro, en yüksek 37 bin Euro maaşla 2 milyon işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, 55 bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler, aranan meslekler hangileri? İşte Almanya işçi alımı başvuru süreci hakkında son durum ve gelişmeler…