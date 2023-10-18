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Haberler Fotohaber ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:07

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, alım yapılacak meslekler ve kadrolar araştırılıyor. Alman yetkililer, ülkedeki işçi açığını kapatmak amacıyla yeni yasa tasarısı hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı, hazırladığı yeni yasa tasarısının detaylarını kamuoyuna aktardı. Söz konusu tasarı ile işe alım sürecinde dil şartının kaldırılabileceği öngörülüyor. Bu gelişme ülkede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Öte yandan en düşük 2100 Euro, en yüksek 37 bin Euro maaşla 2 milyon işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, 55 bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler, aranan meslekler hangileri? İşte Almanya işçi alımı başvuru süreci hakkında son durum ve gelişmeler…

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler soruları yanıt arıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede işçi açığını kapatmayı amaçlayan yeni yasa tasarısı hazırladı. Detayları kamuoyu ile paylaşılan yeni yasa tasarısı, işçi alımına yönelik bazı önemli değişiklikler içeriyor. İşe alım sürecinde aranan dil şartının kaldırılabileceği de öngörülüyor. Yasa kapsamında en yüksek 37 bin Euro maaşla 2 milyon işçi alımı yapılacağı belirtildi. Hal böyleyken Fırsatı kaçırmak istemeyenler ''Almanya işçi alımı ne zaman başlayacak, şartları neler, aranan meslekler hangileri?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 55 bin TL maaşla Almanya işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, aranan meslekler ve kadrolar hakkında detaylı bilgiler…

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Almanya işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yasa tasarısının içeriği ve hükümetin işçi alımı planları halk arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Hazırlanan yasa tasarısı ile Almanya, işçi alımında dil şartını gevşetirken aynı zamanda vatandaşlık prosedürlerini de kolaylaştırıyor.

Yeni yasa tasarısı, 67 yaşının üzerindeki vatandaşlar için vatandaşlık sınavını kaldırıyor. Vatandaşlık için gereken ikamet süresini 8 yıldan 5 yıla indiriyor.

Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Almanya işçi alımı başvuruları için tarih açıklaması gelmedi. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Yeni yasa tasarısının birkaç ay içinde onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dolayısıyla işçi alımı başvurularının yakın bir tarihte başlayabileceği tahmin ediliyor.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Almanya'da birçok sektörde nitelikli işgücü arandığı biliniyor.

Yaş Şartı: 18-45 yaş aralığındaki kişilerin başvuruları kabul edilir.

Meslek ve Nitelik: Almanya'da birçok sektörde nitelikli işgücü aranmaktadır. Aşçı, inşaat işçisi, hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları, kaynakçı, internet teknolojisi, ağır sanayi ve metal sanayi işçisi, gastronomi, eğitim, sağlık hizmetleri, çocuk yetiştiricileri, IT teknisyenleri, metal ve ağır sanayi işçileri, gastronomi uzmanları, vasıflı işçiler, inşaat sektörü işçileri, elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler, teknik ve mekanik alanlar gibi birçok meslek bu kapsamda yer almaktadır.

Maaş ve Ücretler: Almanya'da işçi olarak çalışmayı düşünen kişilere sunulan maaşlar sektöre göre değişiklik gösterir. En düşük maaş asgari ücret olan 2,100 Euro (yaklaşık 40,194 TL) olarak bilinirken, en yüksek maaşlar 37,000 Euro (yaklaşık 708,108 TL) gibi yüksek rakamlara ulaşabilir.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacak! Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI ARANAN MESLEKLER

· Aşçı

· İnşaat işçisi

· Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

· Kaynakçı

· İnternet teknolojisi

· Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

· Gastronomi

· Eğitim

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