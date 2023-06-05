Alparslan Büyük Selçuklu 59. Bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 05.06.2023 23:34
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
23:34
Alparslan Büyük Selçuklu 59. Bölüm fragmanı izle için aramalar yapılmaya başladı. Her pazartesi günü TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın başrollerini paylaştığı tarihi dizinin son bölümünde gerilim yine hat safadaydı. Yapımın 58. Bölümüyle seyirci karşısına çıkan son bölümünde Alparslan, Kavurd'un ihanetini anlamış v derdest etmişti. Kavurd'u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve baş kaldırmıştı. Bir sonraki hafta yayınlanacak Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu 59. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden merak edilenler…