Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, ne kadar kalacak, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı'nın uzay programı
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:25

Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, ne kadar kalacak, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı'nın uzay programı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. İlk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket, 19 Ocak'ta dün gece saat 00.49'da fırlatıldı. 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından mürettebatı taşıyan araç Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yapacak. Peki; Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, kaç gün kalacak, ne zaman dönecek? İşte, Alper Gezeravcı'nın uzay programı…

Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, ne kadar kalacak, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı’nın uzay programı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı tarihi yolculuk başladı. Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini taşıyacak roket 36 saat sürecek yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yapacak. Peki; Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, kaç gün kalacak, ne zaman dönecek? İşte, detaylar...

Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, ne kadar kalacak, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı’nın uzay programı

TÜRKİYE SAATİYLE 00.49'DA FIRLATILDI

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, ne kadar kalacak, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı’nın uzay programı

ROKETİN İLK AŞAMASI BAŞARIYLA GERİ İNDİ!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, ne kadar kalacak, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı’nın uzay programı

GEZERAVCI 14 GÜN BOYUNCA ISS'DE GÖREV YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.

Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, ne kadar kalacak, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı’nın uzay programı

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE YAPACAK?
Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

SON DAKİKA