Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:25
Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, ne kadar kalacak, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı'nın uzay programı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. İlk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket, 19 Ocak'ta dün gece saat 00.49'da fırlatıldı. 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından mürettebatı taşıyan araç Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yapacak. Peki; Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, kaç gün kalacak, ne zaman dönecek? İşte, Alper Gezeravcı'nın uzay programı…