Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:10
Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın 20 Ocak'ta uzay yolculuğu başlamıştı. Uzayda geçen 20 günün sonunda dönüş yolculuğu başlıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği 14 günün sonuna yaklaşan Gezeravcı, uzayda bilim dünyasına ışık tutacak deneylere imza attı. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren astronotumuzun dönüşü için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek? İşte detaylar