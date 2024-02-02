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Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:10

Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın 20 Ocak'ta uzay yolculuğu başlamıştı. Uzayda geçen 20 günün sonunda dönüş yolculuğu başlıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği 14 günün sonuna yaklaşan Gezeravcı, uzayda bilim dünyasına ışık tutacak deneylere imza attı. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren astronotumuzun dönüşü için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek? İşte detaylar

Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu uzay aracı 19 Ocak 00.49 saatinde uzaya fırlatılmıştı. Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'e kenetlenmişti. Alper Gezervacı geçirdiği 14 gün boyunca TÜBİTAK VE TUA tarafından belirlenen birçok deneyi gerçekleştirdi ve geri dönüyor. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş yolculuğu hakkında detaylar

Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?

ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yaptı.
Astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye saati ile 17:50'de ayrılacağı açıklandı.

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Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?
Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?

DRAGON UZAY ARACI NEREYE İNECEK?

Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek.

Kapsülün Florida'nın eyaleti olan Orlando'nun açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?

ALPER GEZERAVCI UZAYDAN DÖNÜŞÜ HANGİ KANALDA?

Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının dönüş yolculuğunun canlı yayın bilgileri henüz paylaşılmadı. Bakanlık'tan ya da NASA tarafından canlı yayın bilgisi geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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