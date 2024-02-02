Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek, nereye inecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu uzay aracı 19 Ocak 00.49 saatinde uzaya fırlatılmıştı. Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'e kenetlenmişti. Alper Gezervacı geçirdiği 14 gün boyunca TÜBİTAK VE TUA tarafından belirlenen birçok deneyi gerçekleştirdi ve geri dönüyor. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş yolculuğu hakkında detaylar