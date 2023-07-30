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Haberler Fotohaber Altın fiyatları 30 Temmuz 2023: Güncel canlı grafik ile gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.07.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 16:38

Altın fiyatları 30 Temmuz 2023: Güncel canlı grafik ile gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı gündemdeki yerini koruyor. İç ve dış piyasalardaki hareketlilik sonrası altın fiyatı dalgalı halini sürdürürken, yatırımcılar elindeki altını satıp satmama konusundaki fikirlerini altın fiyatları grafiğine bakarak belirliyor. Özellikle FED, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, ABD enflasyon rakamları, Rusya Ukrayna savaşı gibi önemli faktörler, altın üzerinde etkiye sahip durumda. Gram altın fiyatı an itibariyle 1644 lirayken, yarım altın 5 bin 300 sınırını aşmış durumda. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Temmuz 2023 alış satış altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları 30 Temmuz 2023: Güncel canlı grafik ile gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları 30 Temmuz 2023 günü gündemdeki yerini almış durumda. Hafta sonuna girilirken yatırımcılar altın alış satış fiyatı üzerinden ellerindeki altınları nasıl değerlendireceğini araştırmakta. Bu noktada çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından sürekli bakılmakta. İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları 30 Temmuz 2023: Güncel canlı grafik ile gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.692,00
SATIŞ(TL) 1.693,14

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Altın fiyatları 30 Temmuz 2023: Güncel canlı grafik ile gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.773,00

SATIŞ (TL) 2.803,00

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Altın fiyatları 30 Temmuz 2023: Güncel canlı grafik ile gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 5.528,00

SATIŞ (TL) 5.607,00

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Altın fiyatları 30 Temmuz 2023: Güncel canlı grafik ile gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN NE KADAR

ALIŞ (TL) 11.074,00
SATIŞ (TL) 11.162,00

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