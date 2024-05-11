Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
09:45
Altın fiyatları alış-satış canlı takip ekranı! 11 Mayıs 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları gündemde! 11 Mayıs 2024 sabah saatleri itibariyle canlı olarak paylaşılan verilerde gram altın güne alış fiyatıyla 2243 TL'den başladı. Dalgalanmanın devam ettiği verilerde günbegün artış ve azalışlar kaydediliyor. Peki, 11 Mayıs 2024 Cumartesi çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?