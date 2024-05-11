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Haberler Fotohaber Altın fiyatları alış-satış canlı takip ekranı! 11 Mayıs 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:45

Altın fiyatları alış-satış canlı takip ekranı! 11 Mayıs 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları gündemde! 11 Mayıs 2024 sabah saatleri itibariyle canlı olarak paylaşılan verilerde gram altın güne alış fiyatıyla 2243 TL'den başladı. Dalgalanmanın devam ettiği verilerde günbegün artış ve azalışlar kaydediliyor. Peki, 11 Mayıs 2024 Cumartesi çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları alış-satış canlı takip ekranı! 11 Mayıs 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatlarında dalgalanma sürürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları alış-satış canlı takip ekranı! 11 Mayıs 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP ET!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 453 TL'den yaparken, bugün 2243 TL'den işlem görüyor.

Bir önceki kapanışı 3 bin 925 TL'den tamamlayan çeyrek altın ise bugün 2 bin 444 liradan alıcı buluyor.

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Altın fiyatları alış-satış canlı takip ekranı! 11 Mayıs 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.453,63

Satış: 2.453,92

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Altın fiyatları alış-satış canlı takip ekranı! 11 Mayıs 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.925,93

Satış: 4.012,24

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Altın fiyatları alış-satış canlı takip ekranı! 11 Mayıs 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.827,33

Satış: 8.024,47

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

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