Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.06.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 06:48

ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları piyasası canlı olarak Kurban Bayramı'nda da takip ediliyor. ED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası piyasalarda hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. Yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın fiyatı, anlık rakamları merak ediliyor. 29 Haziran Perşembe yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları da yanıt arıyor. Yatırımcıların ilk tercih ettiği kaynak olan altın piyasasındaki hareketlilik her gün canlı olarak takip ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 29 Haziran 2023 anlık ve canlı altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu Kurban Bayramı'nda da merak ediliyor. Bayramın ikinci günü altın piyasası ons altın ve döviz kuruna bağlı olarak değişim gösteriyor. Yatırım olarak altını seçen kişiler iç piyasada yaşanan hareketliliği canlı olarak takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 29 Haziran 2023 canlı altın fiyatları, yarım altın, cumhuriyet altını ve ata altın fiyatları son durum…

ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

27 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.593,26

Gram altın satış: 1.593,57

>>>CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<

ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.551,00

Çeyrek altın satış: 2.647,00

.>>>CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<

ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.157,00

Tam altın satış: 10.539,00

>>>CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SON DAKİKA