Giriş Tarihi: 29.06.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
06:48
ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları piyasası canlı olarak Kurban Bayramı'nda da takip ediliyor. ED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası piyasalarda hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. Yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın fiyatı, anlık rakamları merak ediliyor. 29 Haziran Perşembe yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları da yanıt arıyor. Yatırımcıların ilk tercih ettiği kaynak olan altın piyasasındaki hareketlilik her gün canlı olarak takip ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 29 Haziran 2023 anlık ve canlı altın fiyatları…