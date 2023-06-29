ALTIN FİYATLARI CANLI-GÜNCEL || 29 HAZİRAN 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu Kurban Bayramı'nda da merak ediliyor. Bayramın ikinci günü altın piyasası ons altın ve döviz kuruna bağlı olarak değişim gösteriyor. Yatırım olarak altını seçen kişiler iç piyasada yaşanan hareketliliği canlı olarak takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 29 Haziran 2023 canlı altın fiyatları, yarım altın, cumhuriyet altını ve ata altın fiyatları son durum…