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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2023: Piyasada hareketlilik sürüyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, TL?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:48

ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2023: Piyasada hareketlilik sürüyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği, güvenli liman olarak tanımladıkları altında hareketlilik sürüyor. FED, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, ABD enflasyon rakamları, Rusya Ukrayna savaşı ve dünyada yaşanan onlarca gelişme sonrası altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. Bayram tatili sonrası yatırımcıları altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Çeyrek altın 2.581 TL'ye yükselirken, ONS hareketliliğini korumakta. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Temmuz 2023 alış satış altın fiyatları canlı takip ekranı

ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2023: Piyasada hareketlilik sürüyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, TL?

Altın fiyatları 4 Temmuz 2023 gündemdeki yerini aldı. Bayram çıkışı yatırımcılar alış satış fiyatları üzerinden altın piyasasını yakından takip ediyor. İç ve dış piyasada yaşanan sıcak gelişmeler sonucu altın fiyatı sık sık değişmekte. Bu noktada çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı araştırılmakta.

ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2023: Piyasada hareketlilik sürüyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, TL?

4 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2023: Piyasada hareketlilik sürüyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.456,68

SATIŞ (TL) 1.555,63

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ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2023: Piyasada hareketlilik sürüyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.603,14

SATIŞ (TL) 1.603,43

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2023: Piyasada hareketlilik sürüyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.581,00

SATIŞ (TL) 2.657,00

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