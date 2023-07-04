Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:48

ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2023: Piyasada hareketlilik sürüyor! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği, güvenli liman olarak tanımladıkları altında hareketlilik sürüyor. FED, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, ABD enflasyon rakamları, Rusya Ukrayna savaşı ve dünyada yaşanan onlarca gelişme sonrası altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. Bayram tatili sonrası yatırımcıları altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Çeyrek altın 2.581 TL'ye yükselirken, ONS hareketliliğini korumakta. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Temmuz 2023 alış satış altın fiyatları canlı takip ekranı