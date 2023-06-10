Giriş Tarihi: 10.06.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 14:54

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: Kapalıçarşı'dan anlık 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

10 Haziran 2023 saatler 14.45'i gösterirken gram altın; 1473, çeyrek altın; 2402 ve ONS altın 1960 TL ile güne başlıyor. Geçtiğimiz gün de yukarı yönlü hareketini sürdüren yatırım aracının yurt içinde gram fiyatları ile ilgili araştırmalar sürerken en çok merak edilen ise uzman görüşleri. Bu noktada "10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne, altın almalı mı satmalı mı? İşte uzman görüşleriyle canlı rakamlar.