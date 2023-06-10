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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: Kapalıçarşı'dan anlık 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 14:54

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: Kapalıçarşı'dan anlık 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

10 Haziran 2023 saatler 14.45'i gösterirken gram altın; 1473, çeyrek altın; 2402 ve ONS altın 1960 TL ile güne başlıyor. Geçtiğimiz gün de yukarı yönlü hareketini sürdüren yatırım aracının yurt içinde gram fiyatları ile ilgili araştırmalar sürerken en çok merak edilen ise uzman görüşleri. Bu noktada "10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne, altın almalı mı satmalı mı? İşte uzman görüşleriyle canlı rakamlar.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: Kapalıçarşı’dan anlık 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son günlerde altın ve döviz kuru üzerinde bir hareketlilik hakim. Haftanın dördüncü gününde de gerek yatırımcılar gerekse piyasalardaki hareketlilikle beraber gelişmeleri yakından takip edenler "10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 7 Haziran'da da sert yükselişlere imza atan altının gram fiyatı bugün güne 1473 TL civarından açılış yaptı. Peki, 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, güncel ve anlık verileriyle altın fiyatları takip ekranı.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: Kapalıçarşı’dan anlık 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

10 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: Kapalıçarşı’dan anlık 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.456,80

Gram altın satış: 1.457,06

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: Kapalıçarşı’dan anlık 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.381,00

Çeyrek altın satış: 2.450,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: Kapalıçarşı’dan anlık 10 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.776,00

Yarım altın satış: 4.901,00

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