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Haberler Fotohaber Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu || ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 21:41

Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu || ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ATV ekranlarının yeni dizi projesi Altın Kafes için geri sayım devam ediyor. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül ve Ebru Cündübeyoğlu'nu buluşturan dizi, sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği ARC Film imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Tüm dikkatleri üzerine çeken tanıtımda Şaşmaz ve Gül'ün partnerlikleri beğeni topladı. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırıyor. Peki, Altın Kafes dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Altın Kafes dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu || ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Altın Kafes dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Sosyal medyada ilgi gören tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. ARC Film imzalı dizi; Onur ile Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatıyor. Peki, Altın Kafes dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu || ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ALTIN KAFES DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı ARC Film imzalı Altın Kafes dizisi, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek yapım, tanıtımıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.

ALTIN KAFES DİZİSİ İLK TANITIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu || ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ALTIN KAFES DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu Altın Kafes dizisin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu || ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ALTIN KAFES DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü başrollerinde bir araya getiren Altın Kafes, sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne serecek.

Merakla beklenen dizide olaylar bir suikastle başlayacak

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini konu ediniyor.

Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu || ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ALTIN KAFES DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kore uyarlaması olan dizide Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül ikilisine;

Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner gibi isimler eşlik ediyor.

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