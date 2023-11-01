Giriş Tarihi: 01.11.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 21:41

Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu || ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ATV ekranlarının yeni dizi projesi Altın Kafes için geri sayım devam ediyor. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül ve Ebru Cündübeyoğlu'nu buluşturan dizi, sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği ARC Film imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Tüm dikkatleri üzerine çeken tanıtımda Şaşmaz ve Gül'ün partnerlikleri beğeni topladı. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırıyor. Peki, Altın Kafes dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Altın Kafes dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.