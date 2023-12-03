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Haberler Fotohaber Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?
Giriş Tarihi: 03.12.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 15:51

Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

Altın Kelebek kazananlar listesi 3 Kasım Pazar günü düzenlenen ödül töreni ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Yıl boyu sinema, televizyon, müzik ve internet mecrasında gösterdikleri performanslar ve aldıkları başarılar ile ön plana çıkan isimler halk oylaması ile ödül almaya hak kazanıyor. 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar 2023 Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla açıklanıyor. Canlı yayın ile takip edilecek törende ödül alanlar takip ediliyor. Peki; Altın Kelebek kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

Pantene Altın Kelebek kazananlar bir bir açıklanıyor. Tören öncesi açıklanan listeye göre bu yıl yıldızı parlayanlar Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu olacak. Bu kategori dışında tüm ödüller gizemini koruyor. Altın Kelebek ödülleri kazananlar kimler tüm medya tarafından yakın mercek altına alındı. Peki, 49. Altın Kelebek kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler? İşte, tüm ayrıntılar…

Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

49. Pantene Altın Kelebek ödül töreni 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu üstlendiği tören Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenleniyor.

Saat 19.00'da kırmızı halı seremonisiyle başlayacak törende en iyi dizi, en iyi kadın/erkek oyuncu, en iyi haber bülteni gibi ödüller sahiplerini bulacak.

Merakla beklenen Altın Kelebek ödülleri Kanal D'de 19.30'dan itibaren canlı olarak izlenebilecek. Teve2 ise gece boyunca canlı yayın yapacak.

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Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

İŞTE YILDIZI PARLAYANLAR

Bu yıl Altın Kelebek yıldızı parlayanlar ödülleri belli oldu. Safir dizisiyle gönüllere taht kuran Özge Yağız, genç yetenek Simay Barlas, Duy Beni ve Dönence dizileri ile yıldızı parlayan Caner Topçu ve Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle ününe ün katan Sıla Türkoğlu bu kategoriden ödül alacak.

Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ 2023

Altın Kelebek kazananlar listesi canlı yayın ile ekranlara yansıyacak ödül töreni ile ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdiden ödüllerin güçlü isimleri konuşuluyor.

Peki, geçen yıl kimler altın kelebek aldı?

Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

48. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL ALANLAR LİSTESİ

En İyi Kadın Oyuncu: Pınar Deniz

En İyi Erkek Oyuncu: Kaan Urgancıoğlu

En İyi Dizi: Yargı

En İyi Erkek Sunucu: Kenan İmirzalıoğlu

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

En İyi Erkek Şarkıcı: Edis

En İyi Kadın Şarkıcı: Zeynep Bastık

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