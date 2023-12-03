Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

Pantene Altın Kelebek kazananlar bir bir açıklanıyor. Tören öncesi açıklanan listeye göre bu yıl yıldızı parlayanlar Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu olacak. Bu kategori dışında tüm ödüller gizemini koruyor. Altın Kelebek ödülleri kazananlar kimler tüm medya tarafından yakın mercek altına alındı. Peki, 49. Altın Kelebek kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler? İşte, tüm ayrıntılar…