Altın Kelebek kazananlar 2023 listesi: 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?

Altın Kelebek kazananlar listesi 3 Kasım Pazar günü düzenlenen ödül töreni ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Yıl boyu sinema, televizyon, müzik ve internet mecrasında gösterdikleri performanslar ve aldıkları başarılar ile ön plana çıkan isimler halk oylaması ile ödül almaya hak kazanıyor. 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar 2023 Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla açıklanıyor. Canlı yayın ile takip edilecek törende ödül alanlar takip ediliyor. Peki; Altın Kelebek kazananlar belli oldu mu, kimler ödül aldı?