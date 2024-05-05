Giriş Tarihi: 05.05.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
22:52
Altınay Savunma halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? ALTNY halka arz takvimi
Altınay Savunma Teknolojileri SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı.Yatırımcılar tarafından Altınay Savunma halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Altınay Savunma, halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL, halka arz açıklık oranı %25 olarak belirlendi. Peki, ALTNY halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar